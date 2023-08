Funcionário municipal que abandonou veículo da prefeitura em acidente de trânsito foi afastado

Durante o plantão do Conselho Tutelar, o funcionário concursado da Secretaria de Promoção Social, que estava substituindo o titular em período de férias, colidiu na traseira de um Celta estacionado. Após o incidente, o motorista envolveu-se em uma discussão com o proprietário do veículo atingido e, em seguida, fugiu a pé, abandonando o Siena. Ambos os veículos sofreram danos materiais, mas o Siena ficou impossibilitado de continuar circulando e precisou ser removido por um guincho.

Manoel viana conta com o espaço Recanto do Bugio

A Secretária Iara Caferatti encaminhou do pedido de afastamento do funcionário responsável pelo acidente à Secretaria de Administração, buscando garantir a devida apuração dos fatos. Ademais, uma sindicância foi aberta para investigar o incidente, assegurando a transparência e imparcialidade no processo.

Rotativo encerra primeiro semestre repassando mais de R$ 65 mil ao município

Na noite do acidente, o funcionário não foi localizado. Já a Secretária Iara Caferatti compareceu pessoalmente ao local para verificar a situação, enfatizando a importância de conduzir a apuração com agilidade e seriedade, a fim de coletar todas as informações relevantes e imparcial.

O acidente

Na noite de sábado(29), um motorista de um carro oficial do Conselho Tutelar colidiu com um Celta que estava estacionado, na região central da cidade.

Grupo Nativista Ibirapuitã encerra o Juvenart como sétimo melhor grupo do RS

De acordo com informações obtidas pelo PAT, o motorista do Siena ( carro oficial), teria perdido o controle do veículo e atingido o Celta, que estava estacionado nas imediações do cruzamento com a rua Barão do Amazonas, na Praça Getúlio Vargas.

Na sequência, o condutor tentou sair do local com o carro oficial, mas como não teve condições de rodar, abandonou o veículo e seguiu a pé.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista estaria alterado, tanto que teria discutido com o proprietário do Celta. A Brigada Militar e a Guarda Municipal foram acionadas, porém ele não foi localizado, sendo identificado no momento do registro por meio da Secretaria de Assistência Social.