Receita Federal vai mudar de endereço e não atende na próxima quinta e sexta-feira

Por motivos de mudança de endereço, a Receita Federal que hoje atende em prédio do calçadão, não vai prestar atendimento na próxima quinta e sexta-feira. O órgão vai atender em salas da Galeria Galego Astrar na Rua General Sampaio.

A equipe que atende na RF, em Alegrete, solicita a compreensão dos contribuintes e usuários dos serviços. Salientam que por conta das restrições da pandemia, presta serviços prioritariamente às pessoas físicas: CPF, cópias de Declarações e de recibos de declarações , pesquisas de situação fiscal e orientação aos EMEis – Microempreendedores individuas, emissão de documentos e arrecadação.

Os demais, conforme Gilmar Martins, permanece como está. Ele explica que quando há necessidade de agendamento presencial e necessidade de agendamento com servidor da Receita Federal ou marcar consulta com estagiárias, é sempre pela manhã . Diz que ainda não há previsão de retorno completo do atendimento presencial .

Serviços para Pessoas Jurídicas devem ser solicitados por outros canais colocados à disposição na internet:

Chat RFB, Portal e-Cac – Central de Atendimento Virtual ao Contribuinte, para o qual é necessário Código de Acesso e

ou Certificação Digital, nos termos das orientações contidas na página da Receita, na internet – https://www.gov.br/receitafederal/pt-br