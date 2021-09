Equipe da Sociedade Italiana vence Torneio Amigos do Louco da Bocha em Rosário

A Sociedade Italiana de Alegrete participou nos dias 4 e 5 de setembro, o 1º Torneio Amigos do Louco da Bocha.

A competição foi realizada na cidade de Rosário do Sul, contou com a participação de 16 equipes de diversas cidades da região.

O torneio foi realizado na sede da Sociedade Arrozeira do município vizinho, com a infraestrutura de duas canchas de bochas. A competição foi em homenagem ao Sr. Leonel Mozzaquatro, um dos diretores e incentivador da bocha na Sociedade Arrozeira de Rosário do Sul.

A vencedora do torneio foi a equipe da Sociedade Italiana de Alegrete, com a participação dos atletas da bocha, Luis Tambara, Eduardo Kaizer, Joel Vargas e Claudio Rodrigues. Também esteve presente no evento o presidente da Sociedade Italiana de Alegrete, Ênio Tambara, que agradeceu a diretoria da Sociedade Arrozeira de Rosário do Sul e em especial ao convite pelo agradável convívio neste evento.

Premiação geral do torneio

A Sociedade Italiana de Alegrete ficou com o título do Torneio Amigos do Louco, seguida de São Gabriel com o vice e em terceiro a equipe da cidade de Manoel Viana.

“A Sociedade Italiana de Alegrete agradece a todos que incentivam esse esporte da bocha que só faz amigos, e a todos os integrantes das equipes de conviveram com esses momento de confraternização e alegria.”, destacou Luis Tambara, um dos atletas do time campeão.