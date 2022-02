Recentes queimadas deixaram um grande prejuízo à RGE

Share on Email

A RGE confirma que as queimadas em campos de Alegrete provocaram um prejuízo expressivo à RGE com a queima de postes.

As queimadas, conforme a empresa, atingiram as regiões central e fronteira do estado e causaram danos à rede elétrica da companhia.

Ao todo, foram gastos mais de 1 milhão de reais nos eventos que impactaram as linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, com pelo menos 13 estruturas de linhas de transmissão e 162 postes de distribuição avariados pelo fogo, sendo 74 em Alegrete e 29 em Uruguaiana. A RGE mobilizou 18 equipes, munidas com 3 retroescavadeiras e um caminhão perfuratriz, para a execução das manutenções e reparos necessários em um único evento atingido pelas chamas.