Imagens desoladoras retratam o pouco caso com o correto descarte de lixo

Incontáveis são as abordagens sobre o tema, entretanto, parece que nunca é demais, pois a cada dia os flagrantes de descartes irresponsáveis ocorrem em situações diversas e, muitas vezes alguns de forma que deixa muito evidente a falta de responsabilidade de alguns cidadãos.

O PAT recebeu imagens de ruas que ficam na entrada do bairro Nilo Sores Gonçalves. O morador que enviou destaca que, muitas vezes não é a comunidade do local que realiza os descartes, eles já presenciaram, inclusive, pessoas que chegam com veículos ou carroças.

Porém, a imagem que fica é muito negativa para todo o bairro, além de apresentar risco à saúde.

“Em muitos locais a vegetação está alta e com essa seca, o medo é que alguém venha até o local e coloque fogo, já observamos várias situações terríveis com essas queimadas”, acrescenta o morador.

Ele informou que vários mutirões já foram feitos por moradores. “A diferença é que as pessoas pensam que nunca vai dar em nada e seguem irregulares. Mas o descarte irregular é crime” fala aborrecido.

O descarte irregular de lixo e entulhos é considerado crime ambiental que dá multa (que pode variar de R$ 3 a R$ 4 mil) e detenção para quem for pego em flagrante. Se for identificado o infrator pessoa física, ele responderá pelo próprio ato. Caso o infrator esteja a serviço de uma empresa, ela será notificada e responderá pelo crime.