Prefeitura de Alegrete busca parceria com BRDE para acelerar investimentos em infraestrutura

A Prefeitura de Alegrete, buscando acelerar o plano de investimentos em infraestrutura, deu início a um acordo com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para acessar linhas de crédito destinadas a obras de pavimentação. Um primeiro encontro foi realizado nesta quarta-feira ( 12), em Porto Alegre, reunindo o diretor de Planejamento do banco, Otomar Vivian, e o prefeito Márcio Fonseca do Amaral.

Com o objetivo de promover melhorias no município, a administração municipal planeja investir aproximadamente R$ 35 milhões nos próximos anos. Além das obras de pavimentação nas áreas urbanas, estão previstos investimentos nas principais estradas de acesso, construção de novas pontes e aquisição de maquinário. O prefeito destacou que Alegrete apresentou indicadores positivos em termos de gestão financeira, e parte das obras já está sendo executada com recursos próprios.

Agora a angustiante espera é pela elucidação da morte de Priscila Leonardi em Alegrete

O BRDE já possui uma parceria estabelecida com a Prefeitura, tendo financiado o novo sistema de iluminação pública. Por meio de uma operação de R$ 5 milhões, foi possível substituir as luminárias por equipamentos de LED em 85% dos pontos, aumentando a segurança da população e atendendo os custos com energia elétrica.

Além do Prefeito e do diretor de Planejamento do BRDE, a reunião contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Planejamento, Jesse Trindade dos Santos, do secretário municipal de Finanças e Orçamento, José Luiz Cáurio, do secretário municipal de Infraestrutura, Mário Rivelino Moura Soares, do superintendente regional do BRDE, Maurício Mocelin, e do gerente de Operações do Setor Público e Infraestrutura do banco, André Gotler.

A busca por linhas de crédito do BRDE é uma estratégia adotada pela prefeitura para o desenvolvimento da infraestrutura do município.