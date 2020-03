Recorde de calor e baixa umidade do ar neste fim de semana em Alegrete e região

Pelo terceiro dia consecutivo o termômetro localizado próximo à Ponte Borges de Medeiros tem registros que chegam a 46°C. A elevação da temperatura tem se mantido entre 44°C e 45°C naquele ponto, principalmente à tarde. Como foi o caso da tarde deste sábado (14), em que o termômetro estava nessa variação. Para Alegrete, Uruguaiana e São Borja a previsão é que podem registrar temperaturas acima de 40°C neste final de semana.

O ar seco e quente ganhou ainda mais força no Sul do Brasil e causa a diminuição da umidade em várias localidades da Região. A queda da umidade vai afastar ainda mais a chance de chuva.

As madrugadas e as primeiras horas do dia serão mais amenas, mas a tarde a temperatura sobe bastante. Portanto, a amplitude térmica ainda segue elevada. A sensação de calor é maior e consequentemente a evaporação será maior também prejudicando ainda mais as áreas agrícolas que sofrem com a estiagem.

As condições do tempo começam a mudar no Rio Grande do Sul a partir de deste domingo.

O que você precisa saber sobre o tempo seco

Dentre os problemas que o clima seco nos traz, o principal são os problemas respiratórios que nos tiram literalmente o ar, são vários os casos de pneumonias, sinusites, gripes, resfriados e alergias que aumentam em quase 25% em períodos de tempo seco, sem contar à poluição que atinge níveis críticos, devido a esse acúmulo de poluentes com gazes tóxicos que não conseguem se dispersar na atmosfera ocorrem mais problemas como, dores de cabeça, irritações nos olhos, nariz e garganta que pode ficar extremamente seca, voz rouca podendo desenvolver inflamação na faringe.

Durante esse período de clima seco alguns cuidados simples podem ser mantidos para que não comprometa tanto a saúde, nos livrando de possíveis transtornos, confira:

O cuidado mais eficaz, simples e básico que deve ser feito é ingerir bastante água, em especial crianças e idosos, não espere sentir sede, pois nessa altura o corpo já apresenta sinais de desidratação, além da água, a hidratação também pode ser feita com sucos naturais, água de coco e frutas.

Nesse período nossa pele sofre muito com o ar seco, se nosso organismo ficar muito tempo sem água ele aproveitará a água que se encontra no corpo, por isso vale ressaltar hidrate-se constantemente tomando muita água, esse é o passo fundamental para atravessar esse período de dias secos.

Para as mulheres que estão amamentando o cuidado é redobrado, como o bebê ainda não toma água, a hidratação dele se dará exclusivamente pelo leite materno, por isso mamães, não descuidem da sua própria hidratação.

Nesses dias secos, ácaros e fungos tendem a aumentar desencadeando problemas respiratórios, para evitá-los é importante manter a casa limpa, passe pano úmido no chão e móveis, dessa forma estará protegendo a saúde.

É importante manter os ambientes fechados umidificados, para isso os especialistas recomendam o uso de aparelhos específicos, caso não seja possível use toalhas molhadas nas extremidades das portas e janelas, ao dormir mantenha sempre uma ou mais bacias com água para umidificar o ar.

Para evitar a irritação nos olhos e hidratar as vias nasais, use soro fisiológico, mas atenção colírios somente com prescrição médica.

Para garantir hidratação e saúde da pele evite banhos quentes e demorados e abuse de cremes hidratantes e filtros solares.

É preciso muita atenção, pois além do incômodo o tempo seco nos aproxima de vários problemas de saúde, crianças e idosos tendem a sofrer mais com a baixa umidade do ar, por isso a prevenção continua sendo a melhor opção.