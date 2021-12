Casal bebe demais e mulher fica ferida ao cair no banheiro

Segundo ocorrência, a sobrinha falou para a tia que encontrou a mãe, embriagada, caída no chão do banheiro com uma lesão na face. No primeiro momento, a mulher teria dito para a filha que havia sido agredida pelo companheiro que, também, estava embriagado.

Porém, logo depois, negou a agressão e afirmou que a lesão era em razão da queda. Ao falar com o suspeito, ele negou para a adolescente qualquer agressão em relação à companheira.

A Jovem disse para a tia que o casal estava consumindo bebida alcoólica desde a noite anterior. Após, se recuperar do estado de embriaguez, a mulher disse que não se recordava do que teria acontecido, portanto, não poderia acusar o companheiro. Mesmo assim, a irmã procurou a DP para efetuar o registro em relação ao fato que aconteceu no final de semana, no bairro Saint Pastous, em Alegrete.