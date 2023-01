Recurso Federal volta e novo presídio só será construído se conseguir verba estadual

Depois de várias tentativas para saber se os recursos da cadeia pública de Alegrete ainda estavam disponíveis, sem sucesso, conseguimos, através de Lúcio Prado que tem bom trâmite com servidores do governo do RS saber o que está acontecendo no momento.

O alegretense disse que em contato com o ex secretário de justiça do RS, Mauro Haulsid foi informado de que o recurso de 16 milhões teria sido perdido devido a problemas judiciais. E, ainda isso no final de 2022, afirmou que o estado não iria colocar recursos para essa obra, porque tem que ser federal.

Ja se passaram 9 anos, prestes a completar uma década e não foi erguido um único tijolo na obra do novo presídio estadual de Alegrete. Já existiram três processos licitatórios em que no máximo foi feito um aterro com início de marcações.

O atual administrador do presídio estadual de Alegrete, William Cipriano da Rosa, informa que na antiga licitação houve impasse entre a Caixa e a empresa, o processo foi encerrado e o recurso voltou aos cofres do governo. Mas que um novo processo seria feito neste primeiro semestre de 2023, para a obra do presídio de Alegrete desta vez com recursos de outra fonte, porque segundo o administrador agora a obra será construída com recursos estaduais.

Atualmente o canteiro de obras, às margens da RS 566, está abandonado. Em audiência pública na Câmara de Vereadores em 2022 foi explanado que a verba de 17 milhões segue disponível.

representantes do Governo afirmaram que a previsão para uma licitação da obra seria para janeiro de 2023.

Os recursos são federais e estariam em conta do governo do Estado e

A situação da casa prisional de Alegrete há tempos é de superlotação. No final de 2022, havia 128 detentos, sendo que a capacidae é para 81.

Com determinação do juiz da Vara Criminal, o teto deverá ser de 110. A informação é de que ainda tem mais 115 presos de Alegrete cumprindo pena em penitenciárias da região. Além de 109 com tornozeleiras.

O novo presidente da câmara, vereador Luciano Belmonte, diz que vai buscar informações sobre esta situação, visto que é importante que o Município tenha uma nova casa priosional.