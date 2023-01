Calor potencializa larvas de mosquito da dengue e Saúde selecionou mais agentes

O calor intenso que faz na cidade, acende o alerta para os cuidados que todos devem ter com águas paradas em qualquer tipo de objeto. Alegrete tem mais de 400 focos identificados.

As altas temperaturas potencializam o aumento de larvas do mosquito aedes aegypti que transmite a dengue, zika vírus, chikungunya, febre amarela. O setor de educação ambiental da Secretaria da Saúde ainda conta com apenas seis agentes na ativa para fazer a vistoria de casas, terrenos e outros locais, tendo em vista que existem algum risco de ter água parada que possa ser criatório de larvas do mosquito. A Secretaria da Saúde da continuidade ao processo de seleção para contratar mais 10 agentes para atuar nesta área em Alegrete.

É importante que as pessoas recebam os agentes que realizam este trabalho para que eles possam verificar as condições, orientar as pessoas sobre os cuidados. E que todos evitem deixar água parada em qualquer local, porque com o calor as larvas se proliferam em grande quantidade.