Rede Gaúcha de Ambiente de Inovação fez encontro em Alegrete

A reunião Bimestral da REGINP – Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação foi realida em Alegrete no final de setembro. Este foi um marco histórico para nossa região, pois é a primeira reunião da REGINP na Fronteira Oeste do Estado.

A cidade de Alegrete foi escolhida por ter um Ambiente de Inovação associado a REGINP, que é o Parque Científico e Tecnológico do Pampa – PampaTec, sediado no Campus Alegrete da Unipampa.

A REGINP tem por objetivo promover o crescimento das Incubadoras, dos Parques Tecnológicos associados e outros ambientes promotores de empreendedorismo e inovação, por meio de ações institucionais que fomentem geração de renda, novos produtos, empregos e sustentabilidade econômico-financeira.

Durante a reunião houve a oportunidade de interagir com integrantes da Rede de Inovação do Estado, como: TecnoPuc, Tecnosinos, TecnoUnisc, Criatec da Unijuí, Oceantec – FURG e Tecnovates. Todas as instituições de Ciência e Tecnologia da nossa região tiveram oportunidade de apresentar suas ações no Ecossistema de Inovação Fronteira Oeste e Campanha.

Participaram da reunião representantes da Unipampa, INOVA RS, Urcamp, Instituto Federal Farroupilha, Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e Sebrae RS, através da sua coordenação regional.

Os Integrantes da REGINP fizeram visitas técnicas à Incubadora Tecnológica do Instituto Federal Farroupilha, Incubadora Tecnológica do PampaTec e nos laboratórios e instalações da Unipampa Campus Alegrete.

O presidente da REGINP, Artur Gibbon, fez questão de mencionar que: “é muito satisfatório estar na Região Fronteira Oeste e constatar o crescimento do Ecossistema de Inovação e a grande união de esforços de todas as instituições para que esta região do Estado possa ter desenvolvimento através da transformação das pesquisas e do conhecimento Científico em soluções para a nossa sociedade, criação de emprego e renda.”