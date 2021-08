Rede Lima de Postos, qualidade e bom atendimento há mais de três décadas

Uma das referências no ramo de combustíveis em Alegrete, a Rede Lima de Postos há mais de décadas no município, preza pela qualidade dos produtos e bom atendimento.

Revende combustíveis de qualidade comprovada nacionalmente que proporcionam maior desempenho e proteção do motor.

No coração da Assis Brasil, O Posto Caverá oferece além da gasolina Grid, uma loja de conveniência com produtos de qualidade, e mais serviços de troca de óleo, calibragem de pneus e aquele atendimento que o cliente espera de um posto de combustível.

Posto Caverá

Ainda na Cidade Alta, o Posto da Bento, combustíveis com a qualidade Shell, em anexo serviços de troca de óleo, calibragem e uma loja de conveniência para satisfazer a clientela.

Posto da Bento

Localizado na BR 290, e há 48 anos no mercado de combustíveis, o Texacão do Caverá está em localização privilegiada, para quem cruza pelo Município, no km 575, da rodovia Oswaldo Aranha. Revendendo combustíveis de qualidade Ipiranga, o Texacão possui um amplo espaço para atender motoristas, principalmente caminhoneiros que cruzam a BR 290.

O diferencial é que as unidades integrantes da Rede Lima de Postos, todos eles oferecem um App com descontos variados. O app Rede Lima é a opção do cliente reembolsar parte do valor pago e resgatar o dinheiro para usar em qualquer uma das filiais. É so baixar o APP no Play Store e Apple Store e se cadastrar, você só tem a ganhar.