Réu que tentou matar avó e neto é condenado a 13 anos de prisão

Após as férias do Juiz titular da Vara Criminal da Comarca de Alegrete no mês de julho, no dia 03 de agosto de 2021 foi realizado o 17º julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Alegrete no ano de 2021.

O Ministério Público acusou o réu José da Costa, vulgo “Perereca” de duas tentativas de homicídio no dia 18 de agosto de 2011, por volta das 23h, na Rua Santana, Bairro Promorar, em Alegrete.

Pelo terceiro mês consecutivo, Alegrete tem saldo negativo na geração de emprego

A acusação afirmava que o acusado havia realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, um mulher, em vista da rivalidade com o neto dela, bem como contra o seu desafeto, sendo que, contra a idosa o crime não havia se consumado por erro de pontaria e contra o neto por não ter atingido região vital da vítima.

Na sessão de julgamento realizada o réu restou condenado pela prática de ambos os fatos a cumprir uma pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado.