Rede Peruzzo consolida plano de expansão e reinaugura ECOMIX de Alegrete

Colocando seu plano de expansão em prática, a Rede Peruzzo, prepara novas inaugurações na Metade Sul do Estado. Nos próximos 15 dias serão três eventos da rede: duas lojas com a marca Peruzzo, em São Borja (02/10) e uma reinauguração que vai agregar novos serviços ao Ecomix, em Alegrete (22/09).

O primeiro atacarejo da rede Peruzzo – o Ecomix – localizado em Alegrete, será reinaugurado depois de três anos de sua abertura, com novas facilidades e experiências. Ele ganha novos espaços de atendimento a partir da próxima sexta-feira (22), quando será reinaugurado após várias modificações internas.



Com a padaria remodelada e uma reengenharia nos espaços, o açougue ganhou novo ambiente. O Ecomix de Alegrete contará com mais tecnologia e passa a oferecer um mix maior de bebidas geladas. Com 14 checkouts, o Ecomix adquiru novos Walk-in Cooler, equipamentos de refrigeração que servem para armazenar, gelar e expor as bebidas de forma organizada.



O Ecomix de Alegrete também aumentou o número de trabalhadores e conta agora com 105 funcionários. Com horário pensado para atender os clientes, vai funcionar todos os dias, inclusive aos domingos (localizado na rua Brás Faraco, 394, no bairro Prado).

No dia da reinauguração, a loja abrirá com grandes ofertas e receberá convidados e clientes para um café da manhã. Além do Ecomix, a rede Peruzzo tem outros dois supermercados em Alegrete.



Novas lojas

Cumprindo mais uma etapa do plano de expansão, a rede Peruzzo chega a São Borja com duas novas lojas que serão inauguradas no dia 2 de outubro próximo. Elas passam a integrar a rede que assumiu empreendimentos já existentes no município ampliando para 24 o número de lojas.

O vice-presidente, Lindonor Peruzzo Junior, informou que os novos empreendimentos irão manter as equipes, assim como os estoques de mercadorias. Os consumidores poderão contar com o aplicativo de vantagens “Peruzzo mais” com preços mais atrativos ou cashback premiando o cliente fidelizado.

Os Supermercados Peruzzo de São Borja irão oferecer também padarias (com pães feitos no local) e açougues que irão comercializar charque e linguiças produzidos no município através de fábricas que integram a operação. E como novidade, a loja da rua Gomes Carneiro, num primeiro momento, terá máquinas de suco de laranja que produzem suco na hora. Atualmente são produzidos 15 mil litros de suco a cada 15 dias.