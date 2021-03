Redução ou retirada de insalubridade atinge trabalhadores do Cemitério de Alegrete

Compartilhe















A revisão ou retirada de adicional de insalubridades de servidores da Prefeitura atingiu trabalhadores de vários setores.

Um dos segmentos que tiveram sua insalubridade reduzida foram os que atuam no Cemitério Municipal. Eles recebiam 40% de insalubridade e foi reduzido para 20%.

Oito servidores que trabalham no local realizam enterros, remoção de restos mortais. Agora na pandemia o trabalho de enterro com vítimas do coronavírus foi intenso nos últimos dias. Eles têm todos os equipamentos necessários para realizar este serviço.

A NR 15 – diz que atividades insalubres sobre agentes biológicos estão enquadradas num inciso da lei, caso aplicado a trabalhadores de cemitérios

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade

de grau máximo Trabalho ou operações, em contato permanente com:

– pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

– carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

– esgotos (galerias e tanques); e

– lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

– hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

– hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

A Prefeitura de Alegrete contratou uma empresa para verificar todos os setores que têm funcionários que recebem insalubridade, para analisar se eles têm direito e o índice que devem receber. Tudo segue conforma a Lei, observou o Secretário de Administração, Paulo Faraco.

Vera Soares Pedroso