No Dia Mundial da Água, neste 22 de março, atividades virtuais marcam a data em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMAM), por meio da Sala Verde do Porto dos Aguateiros, realizou na tarde de sexta-feira (19) a primeira atividade virtual alusiva ao Dia Mundial da Água, comemorado dia 22 de março. A atividade foi desenvolvida pela equipe de educação ambiental SEMMAM em parceria com a CORSAN e reuniu 50 participantes virtuais.

O prefeito Márcio Amaral, a secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, professores e alunos da rede municipal e estadual participaram da atividade.

A servidora Keri Raquel Machado, responsável pelo trabalho socioambiental da SURFRO e agente de tratamento de água e esgoto, fez a apresentação do tema central, apresentando o trabalho desenvolvido pela CORSAN, assim como, conteúdos e aplicativos virtuais.

A próxima atividade será realizada dia 22 de março, interessados devem enviar e-mail para [email protected] ou entrar em contato no 3961-1682.

A equipe Sala verde agradece a participação de todos e está com a agenda aberta para atividades virtuais. Neste ano, em virtude da pandemia, as atividades estão sendo de forma virtual, mas sem deixar explorar as temáticas. “As nossas programações deste ano estão sendo adaptadas para garantir o distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Os eventos são disponibilizados em plataformas digitais para que a comunidade participe da discussão sobre as questões ambientais”, finaliza Márcio Amaral.