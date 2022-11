Regata Ecológica vai limpar margens do Ibirapuitã

A Regata que será realizada dia 12, pela manhã, é um evento em que os participantes juntam os resíduos jogados de forma irregular às margens do Rio Ibirapuitã e os colocam em sacos plásticos. O trabalho tem apoio do 12° BE Comb que sede os barcos para as equipes.

Quem quiser participar é preciso fazer a ficha de inscrição que está sendo disponibilizada pela Secretaria de Meio Ambiente.

A saída será dos Fundo do Porto dos Aguateiros indo até unidade militar 12º BE Comb, percorrendo às margens do Rio Ibirapuitã.