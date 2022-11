Sicredi amplia portfólio de investimentos com lançamento da oferta de Renda Variável

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros, passa a oferecer acesso direto ao mercado de capitais com o lançamento de sua operação de renda variável. Com uma nova experiência, os associados poderão negociar ações, fundos imobiliários, ETFs e BDRs no mercado à vista pelo Home Broker Sicredi, além de contar com atendimento digital via WhatsApp da instituição.

O Home Broker do Sicredi está disponível em versão web e para dispositivos móveis, a qual tem conexão com o aplicativo principal do Sicredi, permitindo que por meio dele seja feito o acompanhamento dos investimentos, assim como envio e retirada de recursos para compra de ativos. Além disso, em parceria com a Eleven Research, os associados do Sicredi poderão receber informações sobre o mercado financeiro e recomendações de investimentos em renda variável, enquanto para o público em geral, estão disponíveis conteúdos didáticos sobre o mercado de capitais no site do Sicredi.

A fim de celebrar o momento, em parceria com a B3, foi realizada na manhã do dia 7 de novembro a cerimônia de toque de campainha, durante a abertura do pregão. O evento simbolizou o lançamento oficial da operação de renda variável do Sicredi.

“Com essa novidade buscamos oferecer a melhor experiência para os nossos associados, ampliando nosso portfólio de investimento e apoiando na democratização ao acesso a investimentos em renda variável. Acreditamos que o lançamento do home broker é o passo natural para a expansão do nosso portfólio e será muito bem recebido pelos associados”, comenta Alexandre Barbosa, diretor executivo de Administração do Sicredi.

“Entre 2018 e meados de 2022 subiu mais que 500%. O lançamento de plataformas que facilitem o acesso desses investidores ao mercado de capitas, com o advento da tecnologia como meio para tornar as interfaces mais simples e acessíveis, é um grande ganho para o ecossistema do mercado financeiro e de capitais,” pontuou Fábio Hull, diretor de Relacionamento com Clientes da B3.

O lançamento da operação de renda variável é mais um movimento do Sicredi para ampliação do portfólio de produtos de investimento da instituição, que já conta com diversas soluções de Renda Fixa, além de mais de 20 opções de Fundos de Investimento e Previdência.

Cadastro

Para acessar o home broker, os associados deverão realizar o cadastro com o apoio de uma das agências do Sicredi e os gerentes darão os direcionamentos necessários para que utilizem os novos produtos.