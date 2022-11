Neste domingo acontece a primeira etapa do Enem; veja locais e horários

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Escola do Legislativo está apta para promover cursos, palestras e atividades afins

Em Alegrete, cinco escolas vão aplicar a prova: escolas estaduais- Lauro Dornelles, Emílio Zuñeda, Freitas Valle, CIEP e na Unipampa. A prova inicia às 13h30min, mas o candidato deve estar bem antes no local com seu cartão de identificação e caneta azul ou preta. O número de candidatos que vão fazer a prova em Alegete não foi informado pela responsável aqui no Município.

13 de novembro (domingo)

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas; e

redação.

20 de novembro (domingo)

45 questões de matemática; e

45 questões de ciências da natureza.

O que levar no dia da prova