Saudade do Alegrete: Júlio Cezar, carioca de coração alegretense, fala da saudade do Baita Chão

Os alegretenses desgarrados são inúmeros. A adesão à sessão Saudade do Alegrete é muito positiva e, mesmo àqueles que não são naturais da cidade, mas que tiveram uma passagem importante em suas vidas no Baita Chão, também podem enviar suas histórias. Como foi o caso do carioca, mas alegretense de coração, Júlio César Loureiro dos Santos de 62 anos.

Ele teve uma belíssima trajetória em Alegrete que começou quando ainda era adolescente e depois na fase adulta onde se destacou em várias frentes envolvido no samba, futebol e na bocha.

Júlio é natural do Rio de Janeiro e, está casado há 39 anos com a alegretense Ana Maria Ferrão dos Santos – professora aposentada. O casal tem dois filhos: Juliano(Engenheiro ambiental) e Fernando(pedagogo).

O carioca, como é conhecido, chegou em alegrete em 1974, quando o pai, que era militar do Exército Brasileiro(sargento) veio transferido de Brasília para o 12ºBE Comb Blind. Inicialmente residiram na Rua dos Andradas(Canudos) e posteriormente na Daltro Filho(Restinga). Já em 1977, o pai novamente foi transferido e retornou para Brasília. Neste período, Júlio já estava namorando Ana Maria e depois de muitas idas e vindas, retornou para Alegrete, onde ficou na casa dos sogros por um período e, em 1982 casou-se com a alegretense. A partir deste momento, eles foram residir no BNH, na Assis Brasil, até o momento em que adquiriu a casa própria no bairro Cohab Restinga, onde residiu até o ano 2010.

Vida profissional

Em Alegrete, Carioca trabalhou na CAAL como funcionário e também como prestador de serviços. Teve bares na Assis Brasil(Carioca’s Bar) e na Piscina da S.E. Real. Foi vendedor na padaria Big Pão e pertenceu ao quadro de associados da CaatalCoop de trabalho. Posteriormente foi o fundador da Cootrasul(Coop. de trabalho).

Já na área esportiva e laser, Júlio foi um grande atleta, teve uma grandes atuações e jogou em diversos times da Várzea, dentre eles, o Sindicato F.C. Além de ter disputado torneios de futsal, cidadino pela Caal, Lafina e C. Militar. Também fez parte do grupo de retorno ao futsal da S.E. Real e teve sua participação também nos torneios de bocha pelo CTG Vaqueanos da Fronteira.

No carnaval, foi integrante do bloco Funil e um dos fundadores do Acadêmicos do Por do Sol.

Atualmente formado em logística e cursando pós graduação em processos de qualidade, reside em Florianópolis.

“Meu coração é alegretense, tenho muita saudade do futebol, das pescarias, do carnaval, do truco e dos amigos. Foram anos de muitas alegrias nesta terrinha que jamais vão sair da minha memória. Todos os anos, eu retorno a Alegrete pois tenho amigos que são como irmãos”- finaliza.

Carioca, além de todas as atribuições profissionais, também é um avô de carteirinha e apaixonado pelos netos e família.

