“Ter vencido a Covid com esse histórico de enfermidades foi milagre”, diz filha de Erlan Aita de 67 anos

Compartilhe















Mais uma história de vitória sobre a Covid-19. Diante de tantos casos difíceis e com muitas perdas, a reportagem do PAT, também está destacando as vitórias. De renascimento, de períodos difíceis, mas que o resultado positivo chegou.

Nesta edição, a narrativa é sobre o alegretense, Erlan Aita, 67 anos. A filha Bethânia, foi quem deu entrevista para o PAT e contou que a história do pai é marcada por muita garra, superação, resiliência e acima de tudo muita vontade de viver. Realmente um milagre de Deus, por tudo que já passou até aqui – explicou.

Mas antes de iniciar o relato m relação ao novo coronavírus, a filha fez uma descrição de todas as superações do pai, até aqui.

Tudo começou em 1998 quando Erlan teve um câncer de boca, aos 45 anos, devido ao tabagismo e o álcool, mas fez a cirurgia e ficou curado. De lá pra cá, teve várias provações de Deus. Outra foi no ano de 2014, quando novamente o câncer voltou com toda força. “Fomo para Porto Alegre, onde ele fez outra cirurgia no Hospital de Clínicas HCPA. Tudo indo bem, voltamos para casa e, de novo a enfermidade bateu a nossa porta, pois passados dois meses do procedimento do câncer, meu pai teve um AVC isquêmico, e ficou sem falar e sem caminhar por dois meses. Foram dias muito difíceis e de incertezas, mas jamais perdemos a fé e a esperança. Nesse intervalo de tempo, o câncer, mais uma vez o desafiou e tudo ficou mais difícil, pois ele já não era mais a mesma pessoa de antes, em razão das sequelas motoras decorrente do AVC” – contou.

Devido ao câncer ser na boca e em um lugar de difícil acesso para os médicos, tiveram que colocar uma placa de ferro no maxilar para tentar reconstituir, e isso complicou tudo, segundo Bethânia.

O organismo de Erlan rejeitou e os médicos tentaram fazer um enxerto de pele que também deu errado. Eles ficaram 40 dias em Porto Alegre, deste período, 15 dias ele ficou na UTI totalmente desenganado pelos médicos, pois estava com uma infecção generalizada e os remédios não estavam dando resposta, os rins já estavam parando. Porém, de acordo com a filha, mais uma vez, Deus fez o milagre e ele saiu curado.

A família retornou para Alegrete e, no ano de 2016, a esposa faleceu, e todos os filhos passaram a cuidar exclusivamente dele, com todo amor, dedicação e carinho.

Até os dias atuais, têm sido assim. E, depois de todas as provações e milagres, eis que chega o ano de 2020 e a pandemia. Com a Covid-19, o medo dos filhos era que ele viesse a se infectar com o vírus, pois com todos os problemas de saúde que já teve e tem, e por ter fumado por muitos anos ficou com sequelas irreversíveis no pulmão DPCO (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica).”O nosso medo era ele ter a doença, pois e eu e meus irmãos Barbara Aita e Erlan Aita filho, sabíamos que se ele positivasse não resistiria” – completou.

Mas, por ironia do destino, no dia 31 de janeiro de 2021, ele positivou para a Covid-19. “No início dos sintomas eu e minha irmã, que cuidamos dele, não desconfiamos da falta de ar que ele tinha ao caminhar poucos passos, pois achávamos que era devido ao DPOC Enfisema Pulmonar que ele tem. Nosso pai, não teve febre e nem dor de garganta, apenas a falta de ar. Eis que fomos dar o alimento para ele almoçar quando ficamos sabendo que não estava sentindo o gosto, ai pensei, será que não coloquei sal na comida? Mas estava tudo certo com o sal, então fiz um teste com um perfume. Coloquei na mão dele para ver se estava sentindo cheiro e foi ai que desconfiamos que poderia ser covid”- lembra.

As filhas o levaram até uma farmácia, ele fez o teste e positivou. Todos os demais que residem com ele fizeram o exame e o resultado foi negativo. Os filhos não sabem como ele contraiu o vírus, pois é uma pessoa que não sai de casa para nada. Eles ficaram dez dias em isolamento e por tudo que Erlan já passou, ter positivado e não precisar de internação, além de vencer o novo coronavírus, para os filhos é motivo de muita comemoração.” Não tem explicação, simplesmente um milagre de Deus! É um guerreiro”- finalizou Bethânia.