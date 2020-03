Relacionamento com colega de trabalho acabou, mas não os problemas

Depois de terminado o relacionamento, homem é perseguido e ameaçado pelo atual namorado da ex.

A vítima, de 26 anos, comunicou na Delegacia de Polícia que teve um relacionamento com uma colega de trabalho, até novembro do ano passado. Depois do término, ele soube que a mulher havia reatado com o namorador anterior à relação deles.

Porém, no último dia 25, o acusado foi até o local de trabalho da vítima e o ameaçou. O importunando durante o período em que estava na empresa, um supermercado.

Na sequência, ao vê-lo no interior do seu veículo, novamente, o atual namorado da ex fez ameaças, além de bater no vidro do carro. O motivo das agressões seriam em razão de alguns objetos que teriam ficado na residência da vítima, que ao saber, que a ex já estava com um novo relacionamento teria colocado no lixo. Por esse motivo, não tem como fazer a devolução de tais objetos.