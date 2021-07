A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social de Alegrete, em trabalho desenvolvido pela Cozinha Comunitária, distribui, diariamente, centenas de refeições para a comunidade alegretense em situação de vulnerabilidade.

A coordenadora da Cozinha Comunitária, a nutricionista Karen Peres, relata que, durante a pandemia, a equipe precisou aumentar em função da demanda. Nesse sentido, atualmente, a equipe é composta por três cozinheiros e um auxiliar de cozinha. No período da manhã são realizadas as refeições para o almoço e, logo no início da tarde, nas terças e quintas-feiras é preparado o sopão, do projeto Sopão Social.

Os alimentos utilizados são comprados por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que tem como objetivo a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e destinados às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Para o desenvolvimento do projeto Sopão Social, foi realizada uma parceria com as lideranças dos bairros. Dessa forma, nos dias em que é servido a sopa, os representantes dos bairros são responsáveis por enviar a lista de pessoas que precisam para o CRAS e, este, depois de consulta ao banco de dados, encaminha a lista para a Cozinha Comunitária. No final da tarde, um carro da prefeitura busca as marmitas e encaminha para os líderes dos bairros distribuírem para os inscritos na lista.

Na tarde desta quinta-feira (22), a equipe de reportagem do PAT foi conhecer a Cozinha Comunitária, localizada na Zona Leste de Alegrete, e conversar com a secretária Iara Caferatti e a coordenadora e nutricionista da Cozinha, Karen Peres. Assista ao vídeo abaixo.