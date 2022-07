Representante comercial é fraudado em mais de 11 mil reais

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Golpe com prejuízo de mais de 11 mil reais gerou revolta em um alegretense.

O homem disse aos policiais civis que a filha trabalha como representante e, diariamente faz pagamentos entre outras transferências. Na tarde de terça-feira, ele recebeu uma mensagem como se fosse a filha pedindo para que ele realizasse algumas transferência via Pix, pois o seu limite havia extrapolado.

Mesmo com o número diferente, o homem não desconfiou em momento algum, que estaria caindo em um golpe de estelionato. Por esse motivo ao receber as chaves para fazer as transferências por Pix, fez sem consultar a filha.

Na soma entre os valores acima de 3 mil reais e 4 mil reais, o total foi superior a 11 mil reais. Somente depois de ter concluído os pagamentos, o homem falou com a filha que negou ter solicitado qualquer quantia.

O prejuízo gerou muita indignação à vítima que solicitou representação criminal contra os autores. Os dados foram repassados aos policiais.