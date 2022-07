Seminário Alegrete Cidade Inovadora terá grandes nomes da tecnologia internacional

Nos dias 27 e 28 de Julho acontecerá um grande evento na área de Inovação e Empreendedorismo em nossa cidade, o Seminário Alegrete Cidade Inovadora. O objetivo é fomentar o empreendedorismo e a Cultura Inovadora em Alegrete e conectar com o ecossistema regional de inovação.

O público alvo são os alunos de graduação e cursos técnicos, Empresários analógicos e digitais que buscam a inovação nos negócios, Empreendedores que já têm ou querem iniciar uma startup e Gestores públicos.

Alegrete Cidade Inovadora

O evento presencial acontecerá no Auditório da Sicredi – Av. Assis Brasil e, também terá transmissão pelo canal do Startup Pampa no Youtube.

Acesse o site do Startup Pampa e inscreva-se gratuitamente: https://www.startuppampa.com.br/alegrete-cidade-inovadora/

Programação:

27/07 a partir das 19h:

– Palestra com Diego Puerta, Presidente da Dell, tema: “Carreira e Oportunidades de Negócios no cenário atual” – online;

– Apresentação do programa “Alegrete Cidade Inovadora”.

– Mostra de Projetos Inovadores:

Turismo Alegrete: CEA + SEDETUR + PampaTec;

EGD Energia e MUV Tecnologia;

Sicredi Fundo Social;

Senac: Programa RS TI

– Lançamento do Circuito Startup Pampa 2022.

– Painel Cidades Inovadoras – presencial.

Mediação: Cristina Aurélio, Gestora de Inovação – ERI Fronteira Oeste e Campanha;

Andreia Valim, Vice-Reitora da Universidade de Santa Cruz do Sul e integrante do Ecossistema Local de Inovação – Converge Santa Cruz;

Glauber Barcelos, Cofundador da Banana Startups;

Márcio Eduardo da Silva, Analista de Projetos do Sebrae;

Marina Poloni, Líder de Conteúdo e Experiência no Instituto Hélice;

28/07 a partir das 19h:

A noite dos Empreendedores – do Zero aos Milhões de Faturamento.

– Palestra de Thomaz Capiotti – CEO da InovaTech.Digital – tema “Startups no Mercado Internacional” – online;

– Pitch’s de Negócios Inovadores apoiados pelo PampaTec em Alegrete:

EGD Energia Solar

REUFY – Gestão em Saúde

MUV Tecnologia do Movimento

KEPLER -Tecnologia em Energia

2DAY – Software

MedBe – Atendimentos em Saúde

MICROGRID – Energia Solar

Agrare – Gestão Rural

Controle + – Gestão Estratégia para o Agronegócio

Soltech – Financiamento para energia solar

AGENDEI Quadras – Agendamento e Gestão para Quadras Esportivas

Capataz – Gestão de Pecuária

PampaTec – Ambiente de Inovação

– Palestra com Peterson Rodrigues – CEO e Cofundador da Agendei Quadras – tema “Como identificar problemas e transformar em oportunidades de negócios inovadores?”- presencial;

Este Seminário faz parte do Circuito de Empreendedorismo Startup Pampa, que compreende uma trilha dividida em 4 etapas: Inspiração, com palestras e capacitações; Ideação, com oficinas e desafios, incluindo competição de modelos de negócio com etapas locais nas cidades da região; Prototipagem, incluindo mentoria para aperfeiçoamento dos projetos. Saiba mais em: https://www.startuppampa.com.br/.