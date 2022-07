Lojas que vendem pilchas já se preparam para os festejos de 2022

Este ano, depois de mais de dois anos de pandemia em que os Festejos não puderam ser realizados aqui em Alegrete, a festa volta em sua plenitude.

Como é um dos maiores eventos da cultura gaúcha e que movimenta vários segmentos, muitos já começaram a se preparam para a Semana dos Festejos. A pouco mais de um mês dos Festejos o comércio se prepra para a grande festa de setembro.

E neste rol estão as veterinárias que vendem insumos para os cavalos, as lojas de pilchas gaúchas. A expectativa é que em 2022, as vendas sejam retomadas com força.

A empresária Sandra Gollo informa que muitos pedidos já chegaram, mas as fábricas ainda estão com falta de alguns materiais, e pediram um prazo maior para entregar às lojas. Ela acredita que as pilchas de crianças vão ter boa procura, já que faz dois anos que as mães não compram para seus filhos.

O coordenador Cléo Severo Trindade, destaca que a equipe que já está trabalhando e estão com a expectativa de uma grande Festa no próximo mês de setembro.

Ele lembra que os donos de cavalos procurem só trazer os animais bem próximo aos dias dos Festejos para evitar que fiquem nas ruas.