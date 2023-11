Um grupo de produtores, técnicos e investidores do Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado (Flar) está no Rio Grande do Sul para conhecer a produção arrozeira gaúcha. A comitiva, que tem representantes de Peru, Equador, Colômbia, Costa Rica, Honduras e México, tem um extenso roteiro pelo Estado. Na última segunda-feira (13), a parada foi na unidade industrial da CAAL, na BR 290.

Ricky Vallen “deu show” no encerramento do FAC



Os diretores José Alberto Pacheco Ramos, presidente e Antônio Roberto Mendes Dalcin, vice-presidente recepcionaram os visitantes no CTG da unidade industrial. Dalcin deu as boas-vindas e falou da importância da integração entre os países produtores de arroz. Por sua vez, o presidente Ramos apresentou um breve histórico e a estrutura da cooperativa, demonstrando a importância da cooperativa para Alegrete e Região.

Não é a primeira vez que um grupo de orizicultores ligados ao Flar escolhe a CAAL como referência na produção arrozeira da região, por indicação do Irga que tem longa e estreita parceria com a cooperativa. Após a visitação às instalações industrial da CAAL o grupo foi recepcionado com um jantar que encerrou mais esta importante visita ao município de Alegrete.

Alegrete ganha ciclovia sinuosa e aumenta a mobilidade em duas rodas

Eles integram a XIV turnê técnica de Agronomia do FLAR que acontece no Rio Grande do Sul e além da unidade industrial da CAAL, visitaram a lavoura palminha de Jorge Almeida buscando conhecimento sobre a cadeia produtiva do arroz em nosso país.

Representantes de países sul americanos em Alegrete conhecendo a produção de arroz

Na unidade industrial da CAAL- Alegrete

– Foi um grande momento com certeza, algo que só os técnicos e os produtores podem dimensionar, disse Celeni Viana do IRGA que participou dessa visita. É preciso contato e acesso a novas experiências, porque isso determinará o crescimento e a qualidade da produção indiferente da pátria, atesta.

Com informações do setor de comunicação de marketing da CAAL