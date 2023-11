Ricky Vallen “deu show” no encerramento do FAC

Apesar do atraso inicial devido a um contratempo técnico, a espera valeu a pena quando, por volta das 23h15, o artista subiu ao palco e fez vibrar o coração dos espectadores.

Com o largo do Centro Cultural completamente lotado, a atmosfera estava eletricamente carregada de expectativa. A primeira nota de “Coração Pirata” do Roupa Nova ecoou, marcando o início de uma noite que ficaria gravada na memória dos presentes. Em seguida, Vallen presenteou a plateia com uma interpretação de “Céu, Sol, Sul – um clássico gaúcho do cantor Leonardo”, conquistando a todos com sua voz potente e carisma contagiante. E não faltou o Canto Alegretense (Canção de Neto Fagundes), que levou ao público ao êxtase.

Ricky Vallen compensou o público caminhando entre os espectadores, agradecendo efusivamente por sua presença e pelo fato de a chuva ter dado uma trégua. Em um gesto descontraído, brincou com a plateia, referindo-se ao momento como seu instante “Xuxa”, arrancando risos e criando uma conexão única com o público.

O cantor não hesitou em interagir com as crianças presentes, abraçando-as e tornando o ambiente ainda mais acolhedor. Em um momento de interatividade, fez com que o público se tornasse parte ativa do espetáculo, levando todos a cantarem em uníssono.

Ricky Vallen, responsável pelo show de encerramento do FAC (Festival de Artes de Alegrete), não apenas entregou uma performance musical impecável, mas também se mostrou acessível e próximo ao seu público. A noite culminou em um clímax de emoções, com o artista tirando fotos, deixando uma lembrança tangível de um evento que, sem dúvida, marcará a história cultural de Alegrete.

O público, participativo durante todo o espetáculo, corroborou a grandiosidade do show. Para todos os presentes, foi mais do que uma apresentação musical; foi uma experiência única, uma noite inesquecível proporcionada pelo artista. O Centro Cultural de Alegrete vibrou com a energia contagiante desse grande talento da música, encerrando o FAC de maneira memorável.

O FAC é realizado em parceria entre o Sistema Fecomércio (Sesc) e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.