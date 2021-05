Respeito e responsabilidade é o tema deste ano do Maio Amarelo

Compartilhe















Estamos no Maio Amarelo, mês dedicado a conscientização sobre segurança no trânsito, cuja primeira edição ocorreu em 2014. Inclusive, foi instaurado com base em uma resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas que definiu o período entre 2011 e 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”.

Em Alegrete o Centro de Formação de Condutores não vai realizar atividade externa devido à pandemia. A empresa vai trabalhar com os alunos através dos instrutores, fazendo um trabalho de divulgação do movimento, sua importância no cenário mundial e a participação de cada um, praticando o respeito e a responsabilidade em via pública.

Conforme o Observatório, diante de um mundo extremamente dividido entre a “minha” e a “sua” opinião, onde quem pensa ao contrário de você passa a ser seu inimigo do dia para a noite, independente de qual relação haja entre eles; num mundo onde, a internet – mais precisamente as redes sociais – virou campo de batalha entre pessoas que, até bem pouco tempo atrás, dividiam o churrasco, a cerveja, a carona, ou seja, a vida. Face a esse cenário de confrontos, o Observatório Nacional de Segurança Viária traz, para a campanha do Movimento Maio Amarelo em 2021, a reflexão sobre uma atitude que tem faltado nos últimos tempos: o respeito.

A dualidade que vivemos hoje na Comunicação deixou o campo político e se estendeu para toda e qualquer

opinião que se publique, onde quer que seja: grupos de mensagens, redes sociais, blogs, até na conversa entre

amigos (o que não tem sido rotineira, nesses tempos de pandemia).

Todo e qualquer modo de interação vira “ringue” e não há limites para ofensas onde a intolerância, impaciência e a inflexão são os ingredientes principais do diálogo. Isso resulta em rompimento de amizade, de laços de família e qualquer outra relação que havia antes dessa polarização.

Junte-se a isso um outro ponto importante: em 2020, a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, proposta pela ONU (Organização das Nações Unidas) e OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2009, e que chamava a atenção dos países para o alto número de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo.

Na Conferência Mundial de Segurança Viária, em fevereiro de 2020, realizada na Suécia, a ONU e a OMS propuseram uma 2ª Década de Ação, com o mesmo objetivo anterior: reduzir em 50% o número total de mortes no trânsito em 10 anos, pelo simples fato que esse objetivo não foi alcançado na última década.

Diante desse novo chamamento, o que fazer de diferente para alcançar esse objetivo? É preciso ter consciência

de que, não são com as mesmas ações, que iremos mudar o atual quadro de acidentalidade do trânsito no nosso

país. Ou seja: fomos chamados para um novo recomeço!

Dentro desse quadro, surge outra palavra com um significado muito apropriado: RESPONSABILIDADE.

Nada tem efeito, se não for feita de forma responsável: a amizade precisa de responsabilidade, os estudos

precisam de responsabilidade; o trabalho deve ser exercido de forma responsável, as relações devem ser

responsáveis. Todas as nossas ações devem vir “embaladas” com responsabilidade.

Por outro lado, a empatia é o carro chefe da convivência: não faça para o outro o que você não quer que alguém

faça a você!

Ser empático torna toda e qualquer relação mais saudável. Ser empático requer um exercício diário

(no início), depois é impossível não pensar em cada atitude antes de falar ou fazer algo. Empatia é a mola mestra

de todo e qualquer bom relacionamento.

Com esses conceitos, nasce o tema da 8ª edição do Movimento Maio Amarelo 2021: RESPEITO E

RESPONSABILIDADE: PRATIQUE NO TRÂNSITO. É assim, pensando no outro e fazendo por todos, que

esperamos trazer mais consciência e harmonia para o transitar de todos os brasileiros, com respeito e

responsabilidade, se colocando no lugar do outro, praticando os preceitos de uma sociedade educada e

empática.

“Venha conosco praticar na rua o que a gente quer para todos nós, em todos os ambientes. Venha conosco,

orientar, chamar a atenção, buscar a educação em todas as suas formas em todos os lugares. Com respeito e

responsabilidade temos a certeza que estamos no caminho certo para reduzir os milhares de sinistros de trânsito

que o Brasil registra todos os anos. Sejamos mais responsáveis com a nossa vida e também com as demais que,

por algum motivo, cruzam nosso caminho.

Que venha um Maio Amarelo repleto de mudança de comportamento e que a mensagem seja estendida por todo

ano de 2021”, clamam os organizadores da campanha.

Júlio Cesar Santos