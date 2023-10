Resultado da prestação de contas do Carnaval ainda é uma incógnita; e há risco de não sair o evento em 2024

Comentários extraoficiais indicam que pode não haver Carnaval de rua em Alegrete no ano de 2024 devido a essa falta de prestação de contas até o momento. Isso se deve também à necessidade de um valor elevado para finalizar as obras dos camarotes de cimento na Avenida Inácio Campos de Menezes, que estão inacabadas.

O Secretário de Educação e Cultura, Rui Alexandre Medeiros, responsável pela pasta de onde os recursos foram liberados, afirma que não pode fazer comentários no momento, pois não há decisão definida. A prestação de contas, incluindo notas e documentos, está sendo analisada por uma comissão da Prefeitura.

O elogiável esforço da família que produz mais de 13 mil pés de rosas em Alegrete

Wilmar Freitas, da Escola de Samba Imperatriz da Praça Nova e membro da comissão da Assercal, menciona que as escolas estão enfrentando dificuldades devido à falta de atividades. Ele observa que as obras estão abandonadas e as agremiações que participaram do Carnaval deste ano ficaram endividadas.

Por outro lado, Ilva Borba Goulart, da União dos Canudos, que está fora de Alegrete participando de atividades do MTG, afirma não ter conhecimento de nenhuma reunião sobre o assunto. O presidente da Mica, Wado Mendonça, encontrava-se em Santa Maria para uma revisão médica e não pôde comentar sobre o tema.

Consumo de drogas, um flagelo que começa cada vez mais cedo; veja os números locais

De acordo com o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a documentação foi entregue à Secretaria de Educação em 23 de junho. A administração tem um prazo de 150 dias para avaliar a prestação de contas pela organização da sociedade civil ou para cumprir as diligências ou determinações estabelecidas pela administração pública.