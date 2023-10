Cartório alerta sobre o cadastro eleitoral para as eleições 2024 em Alegrete

A Justiça Eleitoral através da 005ª Zona Eleitoral do RS, reforça a importância dos eleitores se prepararem, em razão do título, quanto a transferência de município, mudar local de votação ou pedir acessibilidade.

Aqueles que ainda não possuem o documento, podem fazê-lo.

Com 15 anos, já é possível fazer o alistamento. É importante não deixar para depois. O cadastro eleitoral fecha no início de maio de 2024. Assim, quanto mais cedo providenciar as alterações, mais tranquilo será o processo para exercer o direito de cidadania.



Em Alegrete, o Cartório Eleitoral voltou para o centro da cidade. Na rua Luiz de Freitas nº 206 (ao lado do CFC), no horário das 12h às 19h, de segunda a sexta-feira. Também é possível acessar atendimento via internet, pelo site do TRE-RS (www.tre-rs.jus.br/atendimento).