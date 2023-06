Consumo de drogas, um flagelo que começa cada vez mais cedo; veja os números locais

Neste dia 26 de junho, celebra-se o Dia Internacional de Combate às Drogas, uma data estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da Resolução nº 42/112, de 7 de dezembro de 1987. O principal objetivo desse dia é conscientizar a população sobre os problemas desencadeados pelo consumo de drogas, tanto para os indivíduos que as consomem quanto para a sociedade como um todo.

O uso de drogas ilícitas é responsável por milhares de mortes todos os anos, representando um desafio global que afeta diretamente a saúde, a segurança e o bem-estar das pessoas em todo o mundo. É por isso que cada vez mais pessoas, organizações e comunidades se unem em apoio a essa causa, buscando alertar sobre os riscos e as consequências negativas associadas às drogas.

Em Alegrete, desde o ano passado, o Samu Mental, projeto que oferece suporte a pessoas em situação de drogadição e etilismo, identificou um aumento preocupante nos casos de consumo de drogas ilícitas entre menores e adolescentes de até 15 anos. Além disso, também observou-se um aumento no consumo precoce de bebidas alcoólicas e medicamentos. Essa combinação tem gerado consequências graves, incluindo efeitos alucinógenos e manias de perseguição.

De acordo com Claudiomiro Oliveira, diretor do Samu Mental, os atendimentos a tentativas de suicídio, principalmente por meio do uso abusivo de medicamentos, têm sido expressivos, chegando a uma média de quatro casos por dia. Para lidar com esse desafio, o projeto conta com 14 profissionais, entre motoristas e técnicos, sendo três deles fixos e os demais funcionários que atuam em horas extras.

A atuação do Samu Mental é fundamental para oferecer apoio e assistência às pessoas que lutam contra a dependência química e o alcoolismo.