Retirada de gado de carreta tombada, em Alegrete, envolve grande logística

Desde às 7h desta quinta-feira (16), responsáveis pela empresa Frigorífico Marfrig estavam na Avenida Tiaraju, imediações do Trevo da RSC 377, em Alegrete, onde uma carreta tombou, carregada, com animais bovinos, vivos.

O acidente foi na noite de ontem (15), por volta das 19h, quando o motorista que saiu do Mato Grosso do Sul teria entrado na Avenida, ao invés do acesso à BR 290, e o veículo tombou à margem esquerda da via.

Ainda na noite de ontem, sete bovinos foram retirados e resgatados. Já, nesta manhã, toda uma logística foi montada para que os bois não saíssem para a rodovia, o que poderia provocar outros acidentes.

Por volta das 10h30min, os primeiros animais dos 25 que permaneceram na carreta começaram a sair. Porém, devido a dificuldade de saída, foi necessário acionar os Bombeiros que iriam realizar a abertura em uma porta, trancada devido ao barranco, através do desencarcerador.

Tropeiros auxiliam para que os animais fiquem em campos nas imediações. A Guarda Municipal e o Comando Rodoviário da Brigada Militar, estão no local auxiliando no trânsito.

A informação, através do CRBM, é que havia 32 animais no veículo e o motorista não se feriu. A seguradora foi acionada e é a responsável pela retirada dos animais e também pela remoção da carreta que ainda não há previsão para ser concluída.

Até o momento da postagem cerca de 10 bois tinham sido retirados e, ainda, não havia a informação de animais mortos.

A reportagem tentou contato com representantes do Marfrig que não quiseram se manifestar.

Veja no link a matéria do acidente

Carreta tomba com 32 bois no Trevo da RSC 377