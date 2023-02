Retiro da Igreja Evangelho Quadrangular reúne mais de 180 fiéis durante 4 dias

Share on Email

Entre os dias 18 à 21 de fevereiro, foi realizado em Alegrete na sede campestre da Afuncaal o tradicional retiro espiritual da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Sob a direção do superintendente local Bispo Ênio Bastos e sua esposa Reverenda Lucimar Bastos, em conjunto com com a coordenadoria regional de Jovens, Pastora Aline Neves.



Com o tema central Prosseguindo para o Alvo, o retiro reuniu entre jovens e adultos mais de 180 fiéis. Durante os 4 dias de retiro, eles realizaram várias atividades físicas, didáticas e de cunho espiritual. Teve futebol, vôlei, rodas de conversa e muito estudo e reflexão da palavra de Deus.



O evento da IEQ, contou com a presença de várias bandas musicais da região, e músicos como a adoradora Pastora Victoria Helena.



Foram quatro dias de muita adoração e louvor, com preleções edificantes e sobrenaturais, onde os participantes puderam desfrutar e aprender mais sobre a palavra de Deus, com a presença de vários pastores, dentre eles um convidado especial Bispo Helton da Rosa, da cidade de Imperatriz do Maranhão.

“A vida de mais de cento e oitenta jovens foi marcada de uma forma muito especial, três entregaram suas vidas à Jesus e foram batizados nas águas, e isto ficará guardado na memória de todos”, destacou o Bispo Ênio Bastos.

Fotos: reprodução