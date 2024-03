Retiro de jovens da região fortaleceu a fé católica em Alegrete

Share on Email

Com o tema “Amigos em busca de Cristo”, esse movimento da Igreja Católica iniciou há 27 anos com o objetivo de vivenciar e fortalecer a fé católica, com ênfase em vários temas.

A concentração de jovens foi na Escola Ciep, sob a coordenação do Padre Pedro Navarro e auxiliares. Além dos 45 jovens de Alegrete, também participaram deste evento religioso membros das cidades de São Borja e Santiago, totalizando 100 pessoas, o que fez desse primeiro um grande retiro de muita fé e espiritualidade em Alegrete.

O momento mais emocionante foi a missa celebrada na Igreja Matriz de Alegrete. Os jovens, todos com camisetas que identificam o Encontro, demonstraram a alegria em vivenciar a fé, como forma de ter uma vida mais harmônica e feliz.