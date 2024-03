“Mulher ao volante, segurança constante” reforça Secretaria em Alegrete

O mês de março é marcado pela celebração do Dia Internacional da Mulher, no dia 8. Com o intuito de dar mais visibilidade para a luta das mulheres na sociedade e conscientizar a população sobre a causa, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania vem reafirmar a importância da mulher na sociedade e principalmente sua conduta cuidadosa no trânsito.

As mulheres são os principais alvos de preconceito quando se trata de direção. Há sempre aquela frase “Mulher no volante, perigo constante”, ou quando há algum erro no trânsito por parte da condutora, costumamos ouvir “Tinha que ser mulher!!”. Mas isso são apenas frases preconceituosas. Isto porque de acordo com dados estatísticos, as mulheres cometem menos infrações e, até mesmo, menos acidentes se comparadas com os homens. De acordo com análises dos dados, isso se deve ao fato de que, em sua maioria, as mulheres agem de forma mais prudente e mais atenciosa.

Por isso, o mês de março foi escolhido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), por meio da Portaria nº 1000, de 23 de setembro de 2023, como o mês da valorização da mulher, sendo esta uma condutora normalmente mais cuidadosa que o homem. Também, a conduta dessas mulheres pode influenciar positivamente o comportamento masculino no trânsito.

Essa ação de conscientização visa também despertar a gentileza no trânsito, e ressaltar que as mulheres, por agirem de forma cautelosa e empática, são as que menos se envolvem em acidentes em relação à circulação nas vias, por respeitarem as normas básicas de trânsito.