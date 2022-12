Retrospectiva: 2O22 consolidou as rotatórias como facilitadoras na fluidez do trânsito

Share on Email

Até o momento, cinco novas rotatórias foram implementadas desde 2021 e ainda há estudos de outros pontos, um deles, na Avenida Doutor Lauro Dorneles com Barão do Cerro Largo.

A movimentação frenética de carros, motos, bicicletas e pedestres é um dos principais fatores para os constantes acidentes e, por alguns períodos, engarrafamentos em Alegrete.

Quando da implementação da rotatória, na Avenida Tiaraju e na rua Venâncio Aires com a rua Tiradentes, muitos questionamentos foram realizados por alguns condutores e também, de algumas pessoas que nem ao menos têm Carteira Nacional de Habilitação.

A rotatória da Venâncio foi ainda mais criticada e havia até previsão sombria de muitos acidentes no local. Contudo, com meses da implementação nenhum acidente foi registrado e o trânsito melhorou significativamente naquele ponto, com muito mais agilidade aos motoristas.

Alegrete já havia implementado há mais de 20 anos o sistema na cidade. O que diferencia é de que as rotatórias nas imediações da Avenida Caverá, e nas proximidades do Centro Social Urbano, têm um formato mais robusto, elas são compostas por canteiros e contorno. Estas últimas duas, são sinalizadas com tachões.

O que se percebe ao sair de Alegrete é que, em cidades de porte médio, os semáforos estão sendo abolidos, com as rotatórias o trânsito teve um avanço muito grande. Esse tem sido um dos principais recursos na mobilidade urbana.