Mulher assassinada nos Canudos pode ter sido estuprada antes de receber facadas pelo corpo

A vítima, uma mulher de 25 anos foi morta a facadas no interior de uma casa no bairro Canudos. Segundo apontou a Perícia, de forma preliminar, ela foi agredida fisicamente e, pode ter sido abusada sexualmente, o que o laudo deverá apontar, nos próximos dias.

Os dois homens que estavam na residência, foram encaminhados à Delegacia de Polícia para serem ouvidos. Logo depois foram liberados. O suspeito de 37 anos é natural de Quaraí, já o proprietário da casa, tem 51 anos, e é natural de Santa Maria.

A informação, até o momento, é que foram muitas facadas pelo corpo da mulher, além de hematomas que indicam que ela foi espancada. A vítima estava na casa do homem que, relatou aos policiais ter saído por cerca de 40 minutos, na madrugada para comprar cigarro. Quando retornou, já encontrou Larissa, no chão, com ferimentos. Ele foi até a UPA onde solicitou auxílio, assim como o Samu e a ambulância dos Bombeiros foram acionadas, entretanto, foi constatado o óbito.

A Brigada Militar foi acionada e, na sequência a Polícia Civil que solicitou a presença da Perícia de Santana do Livramento.

A Delegada responsável pelo caso é a titular da DPPA Fernanda Mendonça e acrescenta que as investigações continuam e a motivação, o que também está sendo apurado, ainda, vai determinar se foi homicídio ou feminicídio. O registro inicial é de homicídio doloso, chegando a 13 mortes, em decorrência de crimes, neste ano, no Município.

Em setembro de 2021, um outro homicídio foi registrado nesta mesma casa, na rua Padre Caio. Gildo Goulart Brum, de 36 anos, natural de Uruguaiana – foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça.

À época, o proprietário da casa disse aos policiais que recebeu a vítima em sua casa, cedendo um cômodo para que ele pernoitasse e, ao meio-dia, se deparou com a cena do crime. O autor não foi identificado.