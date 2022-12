Com crescente nos acidentes, Guarda Municipal avalia o ano de 2022

A entrevista no QG da Guarda Municipal foi só depois do atendimento, em meio a uma ligação e outra de pedidos para trancar o trânsito. O servidor com 27 anos de serviços prestados, Angelo Tertuliano Oliveira, é o diretor desde 2019.

Com 18 guardas municipais, dois trabalham internamente. Um faz a parte administrativa e outro atende a base operacional. São 8 guardas no período da manhã, mais cinco à tarde e outros 5 no período da noite. No dia da entrevista somente um carro estava em operação, os outros acusavam problemas mecânicos, mas no dia seguinte o órgão recebeu mais duas viaturas 0Km. Além de motocicletas para realizar o serviço.

Angelo é taxativo, o período da manhã é onde ocorrem o maior número de acidentes. Entre às 7h e 9h no perímetro central, porém, até o meio-dia se concentra o maior número de atendimentos. Importante ressaltar que a Guarda Municipal presta atendimento somente em acidentes com danos materiais.

O crescente em acidentes é um fator que preocupa o diretor da GM. Num comparativo, o ano de 2021 registrou 225 acidentes com danos materiais e 104 com lesões corporais. Em 2022, sem computar o mês de dezembro, já são 263 com danos materiais e 143 ocorrências com lesões.

“Falta de atenção e muita pressa no trânsito”, sintetiza Tertuliano quando indagado sobre o fato da cidade registrar tantos acidentes. A fiscalização está sendo intensificada. Com participações em campanhas educativas em setembro, em parceria com o CFC, houve blitz educativa e participações em SIPAT de empresas da cidade.

Neste ano, dos 263 acidentes registrados até novembro, a GM atendeu 205 e a Brigada Militar outros 58. O mês com maior número de acidentes com danos foi junho com 37 casos. Em julho houve 17 acidentes com lesões. Meses como março (17), Maio (25), Agosto (17), setembro (22) e outubro (25), mostram o crescente em acidentes no município.

O relatório da GM, ainda revela que de janeiro a junho deste ano foram envolvidos 359 carros em acidentes (20 a mais que o ano passado), mais 26 motos, 10 ônibus, 32 caminhões, uma patrola e duas carretas. Somente um acidente com ciclista ocorreu nesses meses.

Conforme dados do Detran até outubro, o município havia contabilizado nove vítimas fatais, seis em vias federal e estadual e três no perímetro urbano. Foram quatro acidentes em rodovia e três dentro da cidade.

A falta de efetivo é uma das maiores preocupações do diretor da GM, que gostaria de ter realizado o concurso público para guarda em 2022. Com uma média de 53 anos de idade entre os servidores, a qual considera alta, cita o exemplo de que o guarda mais novo está com 47 anos. Outra necessidade que avalia é quanto a presença de mulheres na guarda.

A falta de efetivo pode ser percebida quando do início da atuação no município no ano de 1999, quando eram 22 agentes para uma frota de pouco mais de 17 mil veículos. Em 2022, são 18 guardas para um frota superior a 40 mil.

Com casos isolados de desrespeito, o diretor avalia que a comunidade no geral respeita a atuação do órgão. Embora seja favorável ao uso do armamento no período noturno, não vê tanta necessidade do guarda municipal trabalhar portando armas de fogo. Para 2023, ele espera a diminuição dos acidentes e vê com bons olhos a criação das rótulas no trânsito local, aliado a boa sinalização em vias. Espera que a trafegabilidade resulte em melhores índices no trânsito da 3ª Capital Farroupilha.

Fotos: PAT e reprodução