Retrospectiva do PAT: grandes nomes do cinema e da música nos deixaram em 2021

Tanta coisa aconteceu… Jogos olímpicos de Tóquio que, mesmo sem público, emocionaram os telespectadores ao redor do mundo; o empenho dos cientistas ao redor do planeta em busca de vacinas contra a Covid-19, entre outros acontecimentos. Mas, infelizmente, nem tudo são flores.

O ano de 2021 também ficou marcado pela partida de grandes nomes do cinema, da música e de outros segmentos. Apesar de ser uma “coisa da vida”, nunca estamos preparados para perder alguém. Na sequência, relembramos de algumas celebridades que nos deixaram neste ano.

Uma perda que chocou muito o Brasil foi a do ator e humorista Paulo Gustavo. Ele foi mais uma vítima da Covid-19, precisando ficar internado do dia 13 de março até o dia 04 de abril quando veio a óbito após sofrer uma embolia. Um dos humoristas mais populares e admirados do país, Paulo Gustavo ficou conhecido por interpretar a Dona Hermínia, do filme “Minha Mãe É uma Peça”, além de outros personagens inesquecíveis no teatro, na TV e no cinema. Quem também nos deixou precocemente e de forma súbita foi a cantora Marília Mendonça.

A sertaneja faleceu no dia 05 de novembro, em um acidente de avião. A cantora viajava para cumprir a agenda de shows quando a aeronave caiu em curso d’água próximo da rodovia BR-474, na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas Gerais. Com apenas 26 anos de idade, a “Rainha da Sofrência” estava no auge da sua carreira. Ela foi uma das precursoras do movimento “feminejo”, marcado pela ascensão das mulheres cantando o gênero sertanejo. Além disso, deixou um legado imenso de músicas e composições, as quais muitas ela escreveu para outros cantores e que, também, estouraram pelo Brasil.

Outro ator vítima da Covid-19 foi Tarcísio Meira. Ícone da dramaturgia e um dos maiores galãs da história do cinema brasileiro, o esposo de Glória Menezes não resistiu às complicações do vírus. Tarcísio Meira e a esposa Glória Menezes deram entrada no hospital no dia 06 de agosto, mas o ator não teve a mesma sorte que a companheira de décadas e, no dia 12 de agosto, acabou falecendo.

Ainda no cinema, em 2021, o Brasil se despediu do humorista e ator, de 87 anos, Luis Gustavo, o seu Vavá de “Sai de Baixo”. Orlando Drummond, ator e humorista, e a atriz Eva Wilma também partiram neste ano. Outras partidas que marcaram 2021 foram a do ator Paulo José, do prefeito Bruno Covas, do baterista do Rolling Stones, Charlie Watts, do príncipe Phillip, do cantor Agnaldo

Timóteo, do político Levy Fidelix e do intérprete de escola de Samba, Dominguinhos do Estácio.

João Baptista Favero Marques