Obra da Revitalização do Arroio Regalado será concluída em janeiro

As obras já se encontram com as calçadas prontas e com as camadas de pavimentação em cota para revestimento asfáltico. O asfaltamento completo da avenida também tem previsão de entrega para o fim do primeiro mês de 2022. “Falta muito pouco. Essa obra é muito importante para nossa gestão, pois tivemos que vencer muitas etapas para chegar ao final”, enfatiza o prefeito em exercício Jesse Trindade.

O Regalado está em fase avançada de obras. Um dos mais importantes e complexos projetos realizados em nossa cidade. Além de toda a infraestrutura, o projeto engloba a recuperação ambiental e regularização fundiária do local. Está sendo finalizada a construção da Avenida da Integração, via de 2.500 metros que interliga a Avenida Brás Faraco com a Rua Daltro Filho às margens do arroio, percorrendo os bairros Prado, Progresso, Vila Grande, Sepé Tiarajú, Vera Cruz e Joaquim Fonseca Milano com ciclofaixa, faixas de rodagem, calçadas e estacionamento.