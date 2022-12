Para iniciar, algo que iniciou nesta época e causou grande transtorno e prejuízo no Município e interior de Alegrete, as queimadas.

No total, foram mais de 800 hectares destruídas entre as localidades de Pai Passo, Rincão do 28, Catimbau, Capivari, Harmonia, Mariano Pinto, Vasco Alves e região da Área de Proteção Ambiental (APA) do Ibirapuitã, além de sinistros, nas 4 Bocas e na cidade. As Unidades Militares enfrentaram grandes incêndios também.

Para piorar a situação, o representante do IRGA e do Comitê da Bacia do Uruguai, destacou à época que foi a pior seca das últimas 36 safras. Um evento natural que não tinha acontecido antes, mas que poderão vir piores, alertou. Sobre os prejuízos causados pela seca à lavoura de arroz, chegavam a R$ 41 milhões.

Os incêndios no campo deixaram um rastro de destruição, com animais mortos, cercas destruídas e maquinários queimados. Em algumas regiões, as chamas se alastravam com rapidez e força. O trabalho entre Bombeiros e produtores foi incessante, muitos, trabalharam por mais de 12h, na busca de conter o incêndio que deixou muitos produtores desesperados com o estrago provocado pelos sinistros.

Brigada Militar, Bombeiros e SAMU Mental resgatam homem na Ponte Borges de Medeiros

Muitas campanhas foram realizadas na busca de conscientizar as pessoas em relação às queimadas.

Luiz Plastina, do Sindicato Rural, destacou que, embora não tenha sido comprovado, alguns dos sinistros que devastaram grande parte da vegetação, tinham a indicação de que poderiam ser atos criminoso. Também, falou sobre a estiagem em relação ao fenômeno La Niña.

Luiz ressaltou em suas palestras que saber como se comportar diante de uma situação grave e extrema como aconteceu, é a melhor opção, mas para isso algumas adequações deveriam ser feitas e também, a união de forças. O Sindicato Rural mantém neste ano ações e campanhas que alertam sobre os riscos e prevenções.