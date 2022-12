Brigada Militar, Bombeiros e SAMU Mental resgatam homem na Ponte Borges de Medeiros

No início da tarde desta quinta-feira(1°), um chamado para o 190, dava conta de que um homem havia se jogado da ponte Borges de Medeiros em Alegrete.

Imediatamente, a guarnição da Brigada Militar composta pelo sargento Roberto e soldado Olmar se deslocaram até a ponte onde a informação foi confirmada, por meio do videomonitoramento da Prefeitura Municipal, de que havia o registro de um indivíduo à margem direita do Rio na direção centro- bairro, aparentemente, tentando se jogar no Ibirapuitã.

Os Bombeiros, foram acionados por volta das 13h 20min. Os sargentos Ferrão e Ramos entraram na água e realizaram algumas buscas, entretanto, não havia indícios de que o homem estaria no Rio Ibirapuitã. Desta forma, durante a averiguação, o sargento Ramos percebeu que o indivíduo estava embaixo da pista da ponte, em uma pranchada entre o pilar.

Bombeiros de Alegrete em ação

-Quando chegamos na ponte fizemos uma busca superficial na água e avistamos a pessoa num vão de um dos pilares da ponte. Ele desceu e ficou nesse espaço, portanto, não chegou a cair no Rio.

-Desta forma, eu e o sargento Ferrão permanecemos na água, caso ele caísse ou se jogasse para realizar o resgate, se fosse necessário, e o sargento Roberto com apoio do soldado Olmar e da equipe do Samu Mental o retiraram do local – explicou.

Brigada Militar participou da operação

O homem de 24 anos, natural de Uruguaiana, está em situação de rua, aqui na cidade, conforme uma agente do SAMU Mental.

Na sequência, ele foi encaminhado até a UPA e teria fugido após o atendimento.