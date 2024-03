Réu é condenado por esfaquear homem próximo a um piquete em Alegrete

A pena foi fixada em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado. O julgamento foi presidido pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal da Comarca.

Dificuldade de estudantes do IFFar sensibiliza pessoas da comunidade

O fato ocorreu no dia 18 de dezembro de 2005, perto do Piquete Candieiro da Paz, em Alegrete. Segundo a denúncia do Ministério Público, a vítima e sua esposa tinham acabado de sair de um baile e acompanhavam uma amiga de volta até sua casa. O réu, junto de outro comparsa (falecido no decorrer do processo), seguiu o trio com uma motocicleta. Em seguida, o grupo foi abordado pela dupla que começou a desferir vários golpes de faca na vítima, atingindo seu abdomên. Até o julgamento, ele estava em liberdade.