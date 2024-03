Festa na Laje: Matteus assume as “rédeas” do churrasco no BBB 24

Entre danças, conversas sobre o jogo e flertes, um participante em especial se destacou: Matteus, o alegretense que tem conquistado a atenção do público e dos colegas de confinamento.

A festa, intitulada Churrasco na Laje, contou com a decoração caprichada, repleta de fotos do Complexo da Maré, a cargo do talentoso artista Affonso Dalua. Lucas Henrique, o anfitrião da noite, teve seu momento especial ao tocar atabaque no palco, sendo surpreendido com uma performance emocionante do grupo musical Jongo da Serrinha.

Enquanto a música ecoava pelo ambiente, os ânimos se acirravam com acontecimentos dentro da casa. Fernanda, logo no início da festa, infringiu uma regra ao entrar com um copo de bebida, o que resultou em uma punição severa para todos os participantes, levando a casa toda para o Tá Com Nada e rendendo uma perda de -50 estalecas.

As conversas sobre o jogo se intensificaram, com destaque para as especulações sobre alianças e estratégias. MC Bin Laden expressou suas preocupações e críticas em relação a alguns colegas de confinamento, enquanto Fernanda desabafava sobre suas inquietações, especialmente relacionadas à proximidade entre outros participantes.

Entretanto, foi Matteus quem roubou a cena durante a festa. O alegretense demonstrou sua habilidade ao assar a carne para os colegas de confinamento.

Além disso, em uma conversa sincera, Davi revelou sua admiração e afeto pela colega de confinamento Isabelle.

No meio de tantas emoções e reviravoltas, fica evidente que Matteus, com sua personalidade cativante e sua habilidade de se destacar, continua sendo um dos protagonistas deste reality show, mantendo o público e os participantes atentos ao seu próximo passo.