Reunião animada na EMEI Menino Deus marca inicio do ano letivo

O início do ano letivo é para os professores um momento permeado de expectativas, reflexões, angústias e diversos sentimentos que podem influenciar a atividade docente no restante do ano.

Pensando nisso, a equipe gestora da Escola Municipal de Educação Infantil Menino Deus, com a diretora, Márcia Siqueira, a vice-diretora Vandréia Almeida e a coordenadora pedagógica Lucélia Guerra, prepararam uma acolhida cheia de significados e aprendizados para as professoras, funcionárias e estagiárias.

O evento aconteceu na câmara de vereadores, no dia 16 de fevereiro, com a presença da diretora pedagógica da Secel, Gabriela Rosso, que fez uma palestra motivacional, colocando a secretaria de educação à disposição para o diálogo e para acolher as ideias e necessidades da equipe.

Ocorreram dinâmicas e música para animar os presentes. As atividades lúdicas foram um diferencial, como o amigo secreto, em que alguns professores construíram os próprios presentes. A mensagem que marcou o encontro foi: “Às vezes, precisamos mudar certas atitudes para só assim enxergar a verdadeira beleza da vida”.