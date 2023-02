Santa Casa de Alegrete realiza cirurgias de referência pelo SUS

Dentro do compromisso que a Santa Casa tem com a comunidade e, a partir de contrato estabelecido com órgãos municipais, estaduais e federais, o hospital está habilitado a atender as demandas referenciadas para essas especialidades cirúrgicas de média complexidade. Esses atendimentos são realizados no ambulatório de especialidades da Santa Casa.

Conforme a enfermeira auditora, Heili Temp, dentre as referências da Santa Casa na região que integra a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, tem destaque especialidades como cirurgia geral, cirurgia vascular, proctologia, atendimento clínico de endocrinologia, ortopedia e traumatologia, gestante de alto risco, ginecologia, cirurgia de bucomaxilo de odontologia hospitalar e bucomaxilofacial para pessoas com deficiência, entre outros. “É de extrema importância ter toda a linha de cuidados para os pacientes, de forma resolutiva desde o pré-operatório ao pós-operatório, sendo realizados com excelência e humanização” explica. Os pacientes são encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde dos municípios de origem e o agendamento das consultas é realizado pelas secretarias municipais de saúde, mediante sistema informatizado da Secretaria Estadual de Saúde

Como pedir encaminhamento de cirurgia pelo SUS?

Primeiro, é preciso passar por uma avaliação médica na rede municipal de saúde, para analisar o estado de saúde do paciente e entender se é necessário, ou não, encaminhar para o ambulatório de especialidades de cirurgia. Após esse encaminhamento, o médico especialista atende o paciente, solicitando todos os exames necessários para a uma cirurgia segura.

O próximo passo é ir à Secretaria Municipal de Saúde, que realiza os tramites necessários ao procedimento e a Santa Casa executa a cirurgia em que se apresenta como referência. Na nossa região de abrangência da 10ª Coordenadoria, outros hospitais são referência em outras especialidades. “São Gabriel e Uruguaiana são referências em Oncologia, Rosário do Sul em Oftalmologia, entre outras especialidades”, informa a enfermeira.

Para o presidente da Santa Casa, o ambulatório de especialidades é uma unidade de alta resolutividade, com modernos equipamentos, que oferecem consultas, exames e cirurgias de referência. “Na Santa Casa, por meio do ambulatório de especialidades, atende-se à necessidade regional nos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua complexidade”, explica. Roberto Segabinazzi destaca a agilidade e a segurança proporcionados aos pacientes em um único lugar.