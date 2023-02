RGE oferece vagas exclusivamente para mulheres em Alegrete e região

Share on Email

Formação exclusivas para mulheres, vagas de eletricistas são oferecidas pela RGE

A RGE abre as inscrições para o processo seletivo de 31 vagas, exclusivas para mulheres, de eletricistas de rede de distribuição de energia elétrica.

Podem participar residentes de Alegrete, Caçapava Do Sul, Cacequi, Santana do Livramento, Manoel Viana, Rosário Do Sul, Santa Maria, São Borja, São Gabriel, São Sepé, Tupanciretã e Uruguaiana.

Para o processo seletivo é necessário ter Ensino Fundamental completo, desejável Ensino Médio, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B, válida e definitiva, residir em uma das cidades citadas ou ter disponibilidade de mudança, e ter disponibilidade para realizar viagens. Todos os gastos com hospedagem, alimentação e deslocamento serão por conta da empresa. As pessoas selecionadas realizarão o curso em Santa Maria.

Tiago Paz da RGE diz que em Alegrete já tem duas mulheres que trabalham na rede que entraram na outra seleção que a empresa realizou para esta função.

Inscrições: até 13 de março no link: https://forms.office.com/r/3gEAjT9rt0