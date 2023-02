Brigada Militar realiza detenção e prisão em bairros da cidade

Um deles com a denúncia de ameaças e descumprimento judicial e o outro por posse de drogas.

No primeiro caso, o indivíduo de 26 anos, estaria ameaçando populares, em via pública, com uma faca, no bairro Promorar.

Os policiais foram chamados e, chegando próximo ao local, o homem empreendeu fuga, saiu correndo e pulando cercas dos pátios das residências.

Em ato contínuo, ele foi acompanhado pela guarnição e detido no fundo do pátio de uma casa. O indivíduo foi identificado e, em consulta ao sistema integrado foi constatado que ele estava em prisão domiciliar e deveria estar recolhido em sua residência.

O apenado foi levado até a delegacia para registro e a faca citada na denuncia não foi localizada.

Já na sequência, uma guarnição da Brigada Militar, durante patrulhamento ostensivo, pelo bairro Pedreiras, visualizou um indivíduo em atitudes suspeitas.

Assim que percebeu a aproximação da viatura, o suspeito subiu na carona de uma moto. Contudo, o veículo foi abordado e o piloto de 30 anos, identificado, assim como o passageiro de 24 anos.

Na revista pessoal, foi encontrado com o suspeito porções de crack. A droga foi apreendida e realizado um Termo Circunstanciado no local.