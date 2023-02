Prefeitura recupera caminhão usado para recolher cavalos de rua

A Prefeitura, com auxílio de evento realizado pelo Desembargador do Tribunal do Trabalho, Dr Franscisco Rossal de Araújo, em parceria com a ONG OPAA, realizou manutenção em um caminhão utilizado para recolher animais.

O caminhão que foi doado pela PRF há mais de três anos, há cerca de 60 dias estava inoperante. Com parte do valor arrecadado no jantar solidário promovido pelo Dr Francisco de Araújo, com um montante de 12.800 o caminhão teve o piso e a parte elétrica reformados.

A Drª Nara Leite, da OPAA, destacou a parceria com o Dr Francisco que de forma, totalmente solidária, realizou o evento e a participação da Prefeitura nesta luta de retirar cavalos de rua em Alegrete.

A Guarda Municipal é responsável por recolher esses cavalos da rua e com o caminhão sem condições, segundo o chefe da guarda, Rogério Leal, aumentou a incidência de animais nas ruas da cidade. -Agora vamos poder retomar o trabalho para evitar que cavalos soltos provoquem acidentes e outros problemas pelas vias públicas.

A ex veredaora e líder comunitária, Mirian Suhre, se engajou junto nesta luta para que o caminhão pudesse ser reformado e continue o trabalho.

O prefeito Márcio Amaral agradeceu o empenho de todos dizendo do esforço para que problemas como estes possam ser minimizados, lembrando que não é só Alegrete que passa por isso, com animais soltos em vias públicas.

Francisco Rossal de Araújo agradeceu a participou da comunidade no evento que rendeu valores para ajudar em causas como esta e disse que não tem partido, time ou religião e sim a vontade de ajudar o que vem para melhorar a nossa comunidade.